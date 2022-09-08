ЦСКА поздравил Набабкина с днём рождения

Сегодня, 8 сентября, день рождения празднует защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин. Игроку исполнилось 36 лет. Столичный клуб поздравил ветерана с праздником.

«Поздравляем единственного и неповторимого Кирилла Анатольевича Набабкина!» - гласит сообщение «армейского клуба» в социальных сетях.

Набабкин является старожилом ЦСКА. Цвета московской команды Кирилл защищает с 2009 года. Срок действующего трудового соглашения защитника с «армейцами» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Набабкин провел восемь поединков, в которых забил один гол.