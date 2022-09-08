Ле Таллек - о Fan ID: «Я этого не понимаю, в Европе такого нет»

Новобранец московского «Торпедо» Дамьен ле Таллек поделился своим мнением о введении Fan ID в российском футболе.

«Fan ID сделал пару дней назад. Пока не использовал. Как отношусь? Я этого не понимаю. В Европе такого нет», - приводит слова французского полузащитника Sport24.

Fan ID – это паспорт болельщика, который необходим для посещения стадионов.

Ле Таллек пополнил ряды «автозаводцев» в конце августа. Француз заключил со столичным клубом краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины следующего года.

После восьми туров чемпионата России «Торпедо» с одним баллом занимает предпоследнее место в таблице.