Вратарь «Шахтёра» Пятов: «Тимощуку путь на Украину закрыт»

Страж ворот донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов поделился мнением о своем соотечественнике Анатолии Тимощуке, ныне работающем в тренерском штабе петербургского «Зенита».

«Мы давно знакомы, но сейчас я негативно отношусь к нему. Анатолий отвернулся от своей страны. Тимощук сделал выбор, теперь ему путь на Украину закрыт. Пусть несет этот крест. В таких ситуациях нужно иметь четкую позицию», - передает слова голкипера издание Sportowe Fakty.

Ранее сообщалось, что Тимощука лишили всех титулов и тренерской лицензии Pro на Украине. 43-летний специалист работает в тренерском штабе «Зенита» с 2017 года.