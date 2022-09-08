Головин высказался о срыве трансфера Захаряна в «Челси»

Полузащитник сборной России Александр Головин, выступающий на клубном уровне за французский «Монако», отреагировал на сорвавшийся трансфер воспитанника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Жалко, что не получилось уехать. Но, если будет такая возможность дальше, стоит попробовать. Даже если сначала отправят в аренду», - передает слова Александра «Спорт-экспресс».

Сообщалось, что «Челси» был готов заплатить за трансфер 19-летнего россиянина 15 миллионов евро.

На днях в СМИ появилась новость об интересе к Захаряну со стороны мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».