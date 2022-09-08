Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Головин высказался о срыве трансфера Захаряна в «Челси»

 
08 Сентября 2022 • 09:25 Комментировать

Полузащитник сборной России Александр Головин, выступающий на клубном уровне за французский «Монако», отреагировал на сорвавшийся трансфер воспитанника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Жалко, что не получилось уехать. Но, если будет такая возможность дальше, стоит попробовать. Даже если сначала отправят в аренду», - передает слова Александра «Спорт-экспресс».

Сообщалось, что «Челси» был готов заплатить за трансфер 19-летнего россиянина 15 миллионов евро.

На днях в СМИ появилась новость об интересе к Захаряну со стороны мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Александр Головин Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
10:11 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что Чалов заслужил вызов в сборную
09:58 · Россия. Премьер-лига
Данни уверен, что Дзюба будет забивать в Турции
09:43 · Россия. Премьер-лига
Глушенков считает, что в будущем Осинькин способен возглавить сборную России
09:40 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Шахтёра» Пятов: «Тимощуку путь на Украину закрыт»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Головин высказался о срыве трансфера Захаряна в «Челси»
07:11 · Россия. Премьер-лига
«Выбирает игроков под ЛЧ»: Игонин оценил трансферную политику «Зенита»
06:16 · Россия. Премьер-лига
Данни назвал положительный момент изоляции клубов РПЛ от еврокубков
06:10 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Тюкавин заслужил вызов в сборную России»
07 Сентября
23:56 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Динамо» - хороший клуб!»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Даса позволил полностью укомплектовать позицию»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Источник: в Израиле рады переходу Дасы, а в Нидерландах - нет
20:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» планирует подписать свободного агента на позицию Мартинса 4 эксклюзив
20:40 · Россия. Премьер-лига
Капитан израильской сборной стал игроком московского «Динамо» официально
20:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер по физподготовке «Амкала» Нагибин мечтает работать в ЦСКА
20:13 · Россия. Премьер-лига
Карпин пояснил, почему проигнорировал Дзюбу и Оздоева
Все новости
Рекомендуем