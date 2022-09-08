Европейские «джокеры» или лучшие запасные игроки

Все хотят быть в центре внимания. И чтобы этого добиться, футболистам приходится «пахать на поле» 90 минут. Если ты лидер клуба, то меньше вряд ли сыграешь. Но можно быть лидером скамейки запасных. Удачный выход на поле обычно связывают с тренерским решением. Однако есть такие игроки, которым хватает нескольких минут, чтобы перевернуть игру и сделать себя её героем, в то время как другим и целого матча для таких подвигов может не хватить. О гениях выхода на замену поведём речь в этой статье.

Обилие джокеров приходится на испанский чемпионат. Льоренте, Кркич, Мората и Негредо в середине «десятых» заставляли соперника дрожать, едва только выходили на поле. Льоренте больше запомнился как игрок стартового состава «Атлетика Бильбао», где он находился в звёздном статусе на протяжении почти десяти лет. Однако, разругавшись с руководством клуба, Фернандо стал всё чаще оставаться в запасе. Правда, его выходы на поле всё же делали результат. Без Льоренте «Атлетику» никак нельзя было, но вынужденный переход в статусе свободного агента в «Ювентус» лишь развил умение Льоренте забивать после выхода на поле со скамейки запасных. В общей сложности Льоренте за 53 появления в игре после замены отметился десятью забитыми мячами. Столько же голов у Бояна Кркича, которого называли «новым Месси» (и кого только так не называли?!).

Однако для подобного достижения Кркичу, который в свои 32 года защищает цвета японского «Виссел Кобе», потребовалось 60 матчей. Альваро Негредо свой лучший результат по забитым голам после выхода на поле, как и Льоренте, продемонстрировал в «Севилье» – 11 голов за 54 игры (чем их так кормят или, наоборот, не кормят?). Впоследствии 37-летний чемпион Европы был игроком старта в «Мидлсборо», а сегодня готовится завершить карьеру в составе испанского «Кадиса». Испанскую компанию может разбавить Хавьер Эрнандес. «Чичарито» раскрылся на чемпионате мира-2010, поэтому его переход в «Манчестер Юнайтед» выглядел оправданно. Однако стать новым Руни мексиканцу не удалось, а вот стать автором пяти мячей в 12 матчах сезона 2010/11 при выходе на поле получилось. При этом Эрнандес затратил на каждый гол всего 57 минут. Однако лучшим по количеству голов при выходе на поле принято считать Альваро Морату. Выступая за мадридский «Реал», он 8 раз отправлял мяч в ворота при 20 появлениях на поле в течение только одного сезона! За карьеру же ему удалось забить 28 мячей – и это ещё не предел. Морате только 29 лет, и потенциально минимальное игровое время ещё впереди.

Говоря о лучших запасных, конечно же, нельзя не вспомнить бывшего игрока и главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера. Его главный гол при выходе на замену был забит в финале Лиги чемпионов 1999 в знаменитом матче против мюнхенской «Баварии». А несколькими месяцами ранее в матче против «Ноттингем Форест» «убийца с лицом ребёнка» забил четыре мяча, появившись на поле на 72-й минуте встречи. За свою карьеру норвежец отличился 17 раз в 84 играх, но уровень значимости его голов намного выше, нежели у остальных игроков нашего списка. Лучшим по количеству забитых голов при выходе на замену в АПЛ считается Джермейн Дефо, отличившийся 23 раза в 101 матче. Большую часть времени Дефо всё же провёл в качестве основного игрока, забив за карьеру 157 мячей. Смогут ли его обогнать? В Англии пока вопрос, а в России это уже давно сделал Дмитрий Кириченко. 24 гола за 127 выходов на замену! Сегодня бывший форвард помогает Курбану Бердыеву в иранском «Тракторе», но почти пятнадцать лет назад найти лучшего джокера в нашем чемпионате было сложно. Нет конкурентов у Кириченко и сегодня.

Константин Лицин