Данни назвал положительный момент изоляции клубов РПЛ от еврокубков

Известный в прошлом португальский футболист Мигель Данни, поигравший в РПЛ за столичное «Динамо»и петербургский «Зенит», поделился мнением об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«Сейчас хорошая ситуация, чтобы растить свою молодежь. Но минусы тоже есть. Для клубов не играть в еврокубках, а для сборной на ЧМ - это грустно», - передает слова португальца «Матч ТВ».

Напомним, что Мигель защищал цвета «Динамо» с 2005 по 2008 год, а затем перебрался в «Зенит». В Санкт-Петербурге португальский полузащитник провел девять лет. Последним местом работы Данни был «Маритиму».