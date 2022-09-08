Агент: «Тюкавин заслужил вызов в сборную России»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о вызове форварда «бело-голубых» в сборную России для подготовки к спаррингу против национальной команды Киргизии.

«Костя заслужил вызов в сборную. Он забивает три последних матча, находится в очень хорошей форме. Не сомневался, что его вызовут», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее был объявлен расширенный список футболистов сборной России. В него включены 35 игроков.

Товарищеская встреча против национальной команды Киргизии состоится в Бишкеке 24 сентября. На ноябрь у подопечных Валерия Карпина запланирован спарринг с Ираном.