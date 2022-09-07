Тренер по физподготовке «Амкала» Нагибин мечтает работать в ЦСКА

Тренер по физподготовке «Амкала» Максим Нагибин поведал о том, как помогал готовиться форварду ЦСКА Фёдору Чалову во время швейцарского этапа карьеры.

- Однажды Фёдор выполнял нашу программу, и в это время к нему подошел швейцарский специалист и сказал, что упражнения очень хорошие. Потом спросил, кто его тренер, и похвалил меня, - приводит слова Нагибина «Советский Спорт».

Также тренер доволен прогрессом подопечных по «Амкалу», которые смогли достойно выглядеть на фоне профессионалов из «Зоркого» в кубковом матче. Что касается мечты, Нагибин очень хотел бы поработать в ЦСКА, так как его отец болеет за «армейцев» более 50 лет, а также сам специалист хорошо знаком помимо Чалова с Константином Кучаевым, Игорем Дивеевым и Владиславом Торопом.