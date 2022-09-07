Карпин пояснил, почему проигнорировал Дзюбу и Оздоева

Сборная России по футболу возвращается на поле, она сыграет с национальной командой Киргизии. Валерий Карпин, наставник российской сборной, объявил список созванных на игру футболистов, но в нем не оказалось таких лиц, как Артём Дзюба и Магомед Оздоев. Карпин пояснил, почему не вызвал их - оказывается, в настоящий момент его интересует молодежь, он строит новую команду.

- А лет сколько? Больше 30 мы решили не вызывать на этот сбор. В чем проблема? - ответил на вопрос корреспондента издания «Спорт-экспресс» наставник российской сборной.

Игра между Россией и Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке.