ЭСК нашла серьёзную ошибку арбитра и ВАР в матче «Динамо» - «Урал»

На последнем заседании экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза был рассмотрен один из моментов матча «Динамо» - «Урал». Так, на 32-й минуте при счёте 0:0 арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти в ворота хозяев. Решение Мешкова ЭСК признала ошибочным.

По мнению комиссии, защитник Саба Сазонов обхватывал соперника, который стремился сыграть в мяч, и завалил его на газон. Отмечается и грубая ошибка ВАР – ассистент должен был вмешаться в эпизод, поскольку у него были доказательства того, что в этой ситуации следовало назначить пенальти.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Урал» со счётом 2:1.