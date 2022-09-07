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ЭСК нашла серьёзную ошибку арбитра и ВАР в матче «Динамо» - «Урал»

 
07 Сентября 2022 • 18:42 Комментировать

На последнем заседании экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза был рассмотрен один из моментов матча «Динамо» - «Урал». Так, на 32-й минуте при счёте 0:0 арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти в ворота хозяев. Решение Мешкова ЭСК признала ошибочным.

По мнению комиссии, защитник Саба Сазонов обхватывал соперника, который стремился сыграть в мяч, и завалил его на газон. Отмечается и грубая ошибка ВАР – ассистент должен был вмешаться в эпизод, поскольку у него были доказательства того, что в этой ситуации следовало назначить пенальти.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Урал» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Динамо Москва Виталий Мешков Саба Сазонов
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