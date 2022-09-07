​ЭСК признала грубую ошибку арбитра против ЦСКА в Самаре

Среди моментов, которые рассмотрела экспертно-судейская комиссия РФС на последнем заседании, был эпизод с неназначенным пенальти в пользу ЦСКА в матче против «Крыльев Советов». ЭСК установила, что арбитр Артём Любимов допустил ошибку.

Большинство членов комиссии посчитали, что Гленн Бейл действовал безрассудно – он не предпринял никаких действий для избежания или хотя бы смягчения контакта с Мойзесом. Сыграв в мяч, игрок «Крыльев Советов» продолжал движение ногой с открытыми шипами. По мнению ЭСК, арбитр должен был назначить пенальти и наказать Бейла жёлтой карточкой.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Крылья Советов» на выезде со счётом 1:0.