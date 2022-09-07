Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» об Александре Кокорине.

Манчини прекрасно знает Кокорина по работе в «Зените». Итальянский специалист был одним из тех, кто рекомендовал «Фиорентине» российского форварда посреди сезона 2020/2021. В Италии Кокорину заиграть не удалось, и в конце лета текущего года он отправился на Кипр в «Арис».

«Я помню Кокорина как прекрасного футболиста. В последние пару лет я как-то потерял его из вида - он мало играл. Я не знаю, в какой он сейчас форме, на что он способен. Надеюсь, теперь он будет играть уже в чемпионате Кипра. Для меня он остаётся великолепным игроком из России», - сказал Манчини.