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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Манчини: «Для меня Кокорин остаётся великолепным игроком из России» эксклюзив

 
07 Сентября 2022 • 18:20 Комментировать (1)

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» об Александре Кокорине.

Манчини прекрасно знает Кокорина по работе в «Зените». Итальянский специалист был одним из тех, кто рекомендовал «Фиорентине» российского форварда посреди сезона 2020/2021. В Италии Кокорину заиграть не удалось, и в конце лета текущего года он отправился на Кипр в «Арис».

«Я помню Кокорина как прекрасного футболиста. В последние пару лет я как-то потерял его из вида - он мало играл. Я не знаю, в какой он сейчас форме, на что он способен. Надеюсь, теперь он будет играть уже в чемпионате Кипра. Для меня он остаётся великолепным игроком из России», - сказал Манчини.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Сборная Италии Александр Кокорин Роберто Манчини
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Комментарии (1)
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wild cat
07 Сентября 2022 в 18:51
ай..а он сичас ф кипри лушчий...)) да и море тама типлея и пляжы паписчанния...))
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