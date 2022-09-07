​Лишь «Барселона» превзошла «Зенит» в TikTok в августе

«Зенит» пропускает еврокубковый сезон, но делает серьёзные успехи в TikTok. Как сообщает DeporFinanzas, по просмотрам в TikTok в августе «Зенит» занял второе место среди футбольных клубов всего мира.

«Зенит» в прошлом месяце собрал в приложении 151 миллион просмотров. Лучшим показателем может похвастаться только «Барселона» - 175 миллионов просмотров.

В топ-5 клубов по просмотрам в TikTok в августе также входят «ПСЖ» (148 миллионов просмотров), «Реал» (117) и «Рома» (115).

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. В еврокубках питерцы в настоящий момент не играют из-за санкций УЕФА.