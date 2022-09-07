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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Лишь «Барселона» превзошла «Зенит» в TikTok в августе

 
07 Сентября 2022 • 17:37 Комментировать (1)

«Зенит» пропускает еврокубковый сезон, но делает серьёзные успехи в TikTok. Как сообщает DeporFinanzas, по просмотрам в TikTok в августе «Зенит» занял второе место среди футбольных клубов всего мира.

«Зенит» в прошлом месяце собрал в приложении 151 миллион просмотров. Лучшим показателем может похвастаться только «Барселона» - 175 миллионов просмотров.

В топ-5 клубов по просмотрам в TikTok в августе также входят «ПСЖ» (148 миллионов просмотров), «Реал» (117) и «Рома» (115).

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. В еврокубках питерцы в настоящий момент не играют из-за санкций УЕФА.  

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Комментарии (1)
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wild cat
07 Сентября 2022 в 18:45
тюю..брехня...)) энта фсё происки газпрома...)) на самам дели весь мир смотрит матчи хрюндилей...)) ихний фуцбол самый искрамётнай..космичиский и привликатильный...)) а маладой рыжый физрук скора заткнёт за поис усех топ тренираф...)) да и артистизим нападаюшыва сабалёва привликаит с кажным днём миливоны балелшыкаф са фсиво миру..))
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