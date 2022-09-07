​Израильтянин Даса уже выбрал игровой номер в «Динамо»

В самое ближайшее время «Динамо» должно объявить о пополнении в составе. В московский клуб переходит Эли Даса, выступающий на позиции правого защитника/полузащитника. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», Даса уже выбрал игровой номер в стане «бело-голубых». Израильтянин будет выступать под номером 2.

Отметим, что Эли Даса достанется «Динамо» бесплатно. В настоящий момент 29-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Ранее Эли Даса выступал за голландский «Витесс» на протяжении трёх сезонов.

«Динамо» в настоящий момент готовится к гостевому матчу Российской премьер-лиги против «Сочи». Команды сыграют в пятницу, 9 сентября.