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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Израильтянин Даса уже выбрал игровой номер в «Динамо»

 
07 Сентября 2022 • 16:43 Комментировать

В самое ближайшее время «Динамо» должно объявить о пополнении в составе. В московский клуб переходит Эли Даса, выступающий на позиции правого защитника/полузащитника. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», Даса уже выбрал игровой номер в стане «бело-голубых». Израильтянин будет выступать под номером 2.

Отметим, что Эли Даса достанется «Динамо» бесплатно. В настоящий момент 29-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Ранее Эли Даса выступал за голландский «Витесс» на протяжении трёх сезонов.

«Динамо» в настоящий момент готовится к гостевому матчу Российской премьер-лиги против «Сочи». Команды сыграют в пятницу, 9 сентября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Трансферы футбола - лето 2022 Эли Даса
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