​Руководитель «Химок» осыпал комплиментами Юрана, несмотря на увольнение

В августе Сергей Юран покинул должность главного тренера «Химок». Решение клуба было удивительным, учитывая неплохой старт команды в сезоне, и оно породило целый ряд слухов о мотивах «Химок».

Между тем, Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», высказался по поводу тренерского уровня Сергея Юрана.

«Сергей Николаевич - профессиональный тренер. Клуб из РПЛ будет в нём заинтересован. Вы видели, какую игру он ставит. Сергей Николаевич усилит любой клуб РПЛ, в который придёт», - высказался Терюшков, чьи слова приводит sport24.

Накануне Сергея Юрана стали связывать с «Факелом». Сам тренер на выходных дал понять, его в обозримом будущем получит работу в Премьер-лиге.