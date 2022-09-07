​Тренер «Спартака» Абаскаль оштрафован после матча с «Зенитом»

На выходных в чемпионате России прошла битва двух столиц – «Спартак» принимал «Зенит». Московская команда первой забила, но в итоге проиграла на родной «Открытие Арене» со счётом 1:2.

По итогам поединка главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был оштрафован. 30 тысяч рублей испанец должен заплатить за покидание пределов технической зоны, а ещё 20 тысяч рублей – за опоздание на интервью. Соответствующие решения были приняты на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

В настоящий момент Гильермо Абаскаль готовит «Спартак» к гостевому матчу чемпионата России против «Ростова». Он пройдёт в воскресенье, 11 сентября.