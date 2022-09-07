​Карраскаля признали лучшим игроком ЦСКА в августе

Болельщики ЦСКА признали атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля лучшим игроком команды в августе. Об этом рассказывает пресс-служба московского клуба. В опросе Карраскаль набрал наибольшее число голосов.
Второе место занял защитник Кирилл Набабкин, а тройку замкнул голкипер Игорь Акинфеев.
В четырёх августовских матчах чемпионата России Хорхе Карраскаль забил дважды. Колумбиец расписывался в воротах «Факела» и «Ахмата».
Стоит сказать, что Хорхе Карраскаля фанаты ЦСКА признавали лучшим и в предыдущем месяце – июле.
После восьми туров ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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