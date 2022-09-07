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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, сколько «Локомотив» потратит на Педриньо

 
07 Сентября 2022 • 14:19 Комментировать

В ближайшее время состав «Локомотива» должен пополнить Педриньо. Атакующий полузащитник выступает за «Америку», но при этом права на него принадлежат клубу «Ред Булл Брагантино». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб заплатит за 22-летнего Педриньо 3,5 миллиона евро.

«Локомотив» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В восьми прошедших турах команда раздобыла девять зачётных баллов.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в воскресенье, 11 сентября. Команда Йозефа Циннбауэра будет играть против «Факела» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Педриньо Ред Булл Брагантино Трансферы футбола - лето 2022
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