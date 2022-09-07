​Стало известно, сколько «Локомотив» потратит на Педриньо

В ближайшее время состав «Локомотива» должен пополнить Педриньо. Атакующий полузащитник выступает за «Америку», но при этом права на него принадлежат клубу «Ред Булл Брагантино». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб заплатит за 22-летнего Педриньо 3,5 миллиона евро.

«Локомотив» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В восьми прошедших турах команда раздобыла девять зачётных баллов.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в воскресенье, 11 сентября. Команда Йозефа Циннбауэра будет играть против «Факела» на выезде.