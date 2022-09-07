Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Киргизии.

«Сборная давно не собиралась, всё-таки это когда-то закончится… Карпин хочет посмотреть на команду, на ребят. Узнать в каком они состоянии пребывают, пообщаться друг с другом. Понятное дело, что матч товарищеский, ничего из себя не представляет.

Понятно дело, что мы фавориты в этой игре и нужно побеждать. Но непросто настраиваться на такие матчи. За сборную всегда приятно играть, хоть и против Киргизии», — сказал Колыванов.

Сегодня, 7 сентября, Российский футбольный союз на официальном сайте объявил о том, что национальная команда 24 сентября в Бишкеке проведёт товарищеский матч против Киргизии.