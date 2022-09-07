Екатеринбургский «Урал» объявил об усилении атакующей линии команды. Ряды аутсайдера Российской премьер-лиги пополнил голландский форвард Рай Влут, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

С 27-летним футболистом подписано трудовое соглашение, рассчитанное на два с половиной года. За уральский коллектив Влут будет выступать под 20-м номером.

Стоит отметить, что Рай – воспитанник академии ПСВ Эйндховен. Последним клубом нападающего была «Астана», за которую он забил пять мячей в 14 встречах.

После восьми туров «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч команда проведет против столичного «Торпедо».