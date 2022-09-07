«Динамо» назвало «Челси», «Реалу» и «Барселоне» цену Захаряна

В московском «Динамо» высказались о возможной продаже полузащитника команды Арсена Захаряна. Комментарий по этому поводу дал член совета директоров «бело-голубых» Дмитрий Гафин.
«Мы открыты к диалогу. Для нас лестно, что Арсеном интересуются гранды. Хотим больше 15 млн евро. Но получим ли, зависит в том числе от Арсена», - приводит слова представителя клуба издание «Известия».
Сообщалось, что в летнее трансферное окно подписать 19-летнего воспитанника «Динамо» хотел лондонский «Челси», однако сделка не состоялась.
Трудовое соглашение Захаряна с московским клубом рассчитано до середины 2024 года.
В нынешнем сезоне чемпионата России Арсен забил гол и отдал два ассиста в семи встречах.
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