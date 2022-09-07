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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» нацелился на бразильского полузащитника

 
07 Сентября 2022 • 09:59 Комментировать

Бразильский полузащитник Педриньо, который выступает за ФК «Америка», имеет вариант продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. Согласно сообщениям журналистов «Спорт-экспресса», заинтересованность в услугах 22-летнего игрока проявляет московский «Локомотив».

Как отмечает источник, Педриньо может привнести разнообразие в атакующие действиях «железнодорожников», а также придаст скорости нападению столичной команды.

Трудовое соглашение футболиста с его нынешним клубом рассчитано до конца нынешнего года. Его рыночная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Педриньо Трансферы футбола - лето 2022
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