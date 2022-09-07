«Локомотив» нацелился на бразильского полузащитника

Бразильский полузащитник Педриньо, который выступает за ФК «Америка», имеет вариант продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. Согласно сообщениям журналистов «Спорт-экспресса», заинтересованность в услугах 22-летнего игрока проявляет московский «Локомотив».

Как отмечает источник, Педриньо может привнести разнообразие в атакующие действиях «железнодорожников», а также придаст скорости нападению столичной команды.

Трудовое соглашение футболиста с его нынешним клубом рассчитано до конца нынешнего года. Его рыночная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.