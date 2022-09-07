Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча «Спартак» – «Зенит» (1:2) в восьмом туре РПЛ и оценил борьбу за чемпионство.

- Игра показала, что «Спартак» сейчас не является конкурентоспособным на фоне «Зенита». Раз счёт 2:1, вроде кажется, что была борьба, но на самом деле борьбы никакой не было, и «Зенит» выглядел на голову сильнее. Помимо двух голов, питерцы могли забить ещё два-три спокойно. Забив свой мяч в первом тайме, «Спартак», отдал инициативу, а «Зениту» только это и надо было. Индивидуальное мастерство у питерцев, конечно, на высоком уровне, хоть и немножко подкачала у них реализация моментов. Но в итоге «Зенит» своего добился и, можно сказать, выиграл на классе. У «Спартака» эмоций было много, а разумных действий, к сожалению, мало. Вспомните гол Мостового. В первом тайме у него уже была пара похожих моментов, когда он получал мяч, смещался вправо и бил по воротам. Если внимательно посмотреть стоп-кадр второго гола «Зенита», то там видно, что семь или восемь спартаковцев сильно опустились в линию защиты. Хотя в перерыве тренеры, я думаю, должны были сделать замечание о том, что не надо так бежать назад, что опорники должны накрывать в центре поля смещающегося крайнего полузащитника соперника, не давать ему бить по воротам. Но Мостовой всё равно получил мяч, без сопротивления ушёл в центр и ударил в дальний угол. На мой взгляд, на сегодняшний день не «Спартак» главный конкурент «Зенита», а ЦСКА. Но питерцы если и проиграют, то только самим себе.