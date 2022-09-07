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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Турции подтвердили переговоры со «Спартаком» по трансферу Мевли

 
07 Сентября 2022 • 09:44 Комментировать

Представитель турецкого клуба «Аланьяспор» Мавлутхан Чавушоглу в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о возможном переходе защитника Михи Мевли в московский «Спартак».

«Мы ведем переговоры, в какой клуб ему перейти. В том числе и со «Спартаком», - передает слова представителя клуба «Спорт-экспресс».

Ранее о потенциальном трансфере 32-летнего словенца в стан «красно-белых» сообщил инсайдер Иван Карпов.

В минувшем сезоне Миха принял участие в 16 поединках «Аланьяспора» во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Он связан трудовыми обязательствами с клубом до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Миха Мевля
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