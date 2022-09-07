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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» близок к трансферу экс-игрока «Зенита»

 
07 Сентября 2022 • 09:38 Комментировать

Центральный защитник турецкого «Аланьяспора» Миха Мевля, поигравший в чемпионате России за петербургский «Зенит», может вернуться в РПЛ. По сообщениям в социальных сетях инсайдера Ивана Карпова, заинтересованность в его услугах проявляет московский «Спартак».

По данным источника, сделка близка к завершению. При этом «красно-белые» пока не определились, оформят ли полноценный трансфер защитника или возьмут его в аренду до конца сезона.

В прошлом сезоне чемпионата Турции 32-летний словенский футболист провел 14 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Его контракт с «Аланьяспором» рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость составляет один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Миха Мевля
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