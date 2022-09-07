Лучшие запасные вратари в футболе

Второй вратарь – это особая миссия. Неслучайно Владимир Маслаченко называл себя «лучшим запасным вратарём Европы» после победного Евро-1960. Да разве можно было конкурировать со Львом Яшиным? С другой стороны, может, именно такая конкуренция и нужна была великому голкиперу. Конкуренция, которая держала его в тонусе, не позволяя при этом расслабляться ни на минуту.

Статус запасного голкипера достаточно спорный. Тот же Маслаченко был неизменным первым номером и в «Локомотиве», и впоследствии в «Спартаке», но сыграл всего 8 матчей за сборную СССР. Подобная карьера была и у Франческо Тольдо. Если бы не травма Джанлуиджи Буффона перед чемпионатом Европы 2000 года, звезда «покорителя голландцев» могла бы и вовсе не зажечься. И даже после удачного европейского турнира на рубеже веков Тольдо не сумел стать основным голкипером в сборной. У его главного конкурента Буффона тоже появилась роль запасного, но случилось это на закате карьеры, когда в родном «Ювентусе» «легенде» приходилось сидеть за спиной Войцеха Щесны.

Подобная история случилась с двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира и трёхкратным обладателем Лиги чемпионов Икером Касильясом. Неизменный первый номер мадридского «Реала» и сборной Испании в сезоне 2012/13 провёл в составе «сливочных» всего 19 матчей. В одном из декабрьских матчей Ла Лиги Касильяса сменил Антонио Адан, дождавшийся своего звёздного часа. Вполне вероятно, что дебюта более молодого коллеги и не получилось бы, не тренируй «Реал» в тот момент Жозе Моуриньо. Как только «особенный» покинул пост рулевого «Реала», Касильяс вернул себе статус первого номера. Правда, всего на один сезон… Адан впоследствии два сезона просидел за спиной Облака в «Атлетико». Вероятно, именно его поддержка позволяет словаку считаться одним из лучших голкиперов современности.

Серхио Ромеро и Клаудио Браво объединяет то, что они родом из Южной Америки и были основными вратарями национальных сборных Аргентины и Чили. При этом оба в течение более пяти лет были вторыми номерами в «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». У Ромеро за 6 лет насчитывается всего 7 матчей в чемпионате, Браво за пять сезонов выходил на поле в 29 матчах.

Особенно стоит отметить 37-летнего голкипера «Манчестер Сити» Скотта Карсона. За четыре года, в течение которых он вызывался в сборную Англии, вратарю удалось сыграть в четырёх матчах и пропустить четыре мяча (вот магия чисел!). Но куда более именитой выглядит его карьера в завершающей стадии. По одному матчу за «горожан» в каждом из двух последних сезонов. При этом одна игра – в Лиге чемпионов против «Спортинга», где Карсон установил настоящий рекорд, сыграв в главном европейском турнире спустя 16 лет и 334 дня после дебютной игры, когда ему было 19 лет. Обладатель Лиги чемпионов, Кубка Англии, чемпион АПЛ, обладатель Суперкубка Европы – это список достижений самого лучшего запасного вратаря в истории современного футбола. И не стоит относиться к этому с иронией, для своего возраста Карсон выполняет нужный и полезный объем работы, позволяя держать в тонусе молодых коллег.

Константин Лицин