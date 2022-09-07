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Тихонов: «Травма Мартинса - шанс для Умярова»

 
07 Сентября 2022 • 06:24 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался относительно травмы полузащитника команды Кристофера Мартинса.

«Это серьезно. Сейчас он набрал неплохую форму и показывал уверенную игру. Жаль, что Мартинс выбыл на такой долгий срок. Это шанс для Умярова закрепиться в основе», - цитирует слова специалиста «РБ Спорт».

В последнем поединке «народная команда» потерпела домашнее поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2. После этого матча подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 набранных баллов. От лидирующего «Зенит» москвичи отстают на четыре пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Кристофер Мартинс
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