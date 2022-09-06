Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч восьмого тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:2).

- «Зенит» включил чемпионский график? Об этом сейчас тяжело говорить, потому как дистанция впереди длинная. Но то, что питерцы обыграли в очном противостоянии конкурента на его поле, говорит о многом. У «Зенита» есть солидный запас прочности, он выглядел явно убедительнее «Спартака». В плане интриги и конкуренции в РПЛ, конечно, хотелось бы, чтобы победу одержали спартаковцы, которые неплохо начали сезон, тем более матч проходил на их поле. Но «Зенит» больше заслужил победу и закономерно выиграл.

Питерцы и в первом тайме имели больше моментов, чем «Спартак». Опять же, выйдя вперёд, «Зенит» играл с запасом прочности. Был только один удар по его воротам, который мог стать спасительным для «Спартака», и всё. Зенитовцы очень грамотно всё делали на поле и позволяли сопернику ровно столько, сколько хотели. Они перекрыли лидеров «Спартака» и довели матч до победы. У Промеса не то чтобы спад, но нет у него того запала, который был у него раньше. Без куража спартаковцы ничего не смогли сделать.