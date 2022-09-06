​Кавазашвили переживает, что «Спартак» может скатиться после травм двух полузащитников

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на потерю двух полузащитников команды. Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс травмировались в последнем матче Премьер-лиги против «Зенита». Если Литвинов вернётся в строй через три недели, то Мартинсу на восстановление понадобится около трёх месяцев. Таким образом, люксембуржец вернётся на поле уже в следующем календарном году.

«Это большая потеря, лучше него [Мартинса] на этой позиции сейчас нет. Должны сейчас искать вместо него нового игрока. Возможно, эту позицию закроет Наиль Умяров. Очень плохо, что Литвинов и Мартинс сломались. Я боюсь, чтобы команда не скатывалась всё ниже и ниже», - высказался Кавазашвили для Metaratings.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 11 сентября. Команда Гильермо Абаскаля будет гостить у «Ростова» в рамках девятого тура чемпионата России. На текущий момент ростовчане и москвичи имеют по 16 набранных баллов в своих карманах.