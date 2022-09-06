​Вратарь «Локомотива» Худяков: Брал пример с Нойера

Страж ворот «Локомотива» Даниил Худяков дал интервью для клубной пресс-службы. Молодой футболист рассказал об известных голкиперах, которые ему нравились и нравятся.

«Мне нравился Буффон и Нойер. Игру ногами и высокую позицию я брал у Нойера. Сейчас мне нравятся Менди и Доннарумма», - высказался Худяков, чьи слова приводится на официальном сайте «Локомотива».

Напомним, что Даниил Худяков оказался в тройке самых перспективных игроков своего возраста по итогам исследования специалистов.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в воскресенье, 11 сентября. Команда Йозефа Циннбауэра сыграет в гостях у «Факела».