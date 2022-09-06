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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Оленев подтвердил назначение в «Химках»

 
06 Сентября 2022 • 16:41 Комментировать

Николай Оленев действительно станет генеральным директором «Химок». Он подтвердил эту информацию в комментарии для «Матч ТВ».

В своё время Николай Оленев был заместителем у Романа Терюшкова, когда тот занимал пост министра по физкультуре и спорту в Московской области.

В настоящий момент должность генерального директора «Химок» занимает Дмитрий Ульянов. Он говорил, что уже передаёт дела.

«Химки» на текущий момент располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда смогла раздобыть семь очков в восьми прошедших матчах.

Ближайший матч «Химки» проведут 10 сентября – против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Николай Оленев
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