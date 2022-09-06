​С «Химок» требуют 10 млн рублей

На фоне всех кадровых перестановок «Химки» столкнулись с новой проблемой. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», с клуба требуют 9 миллионов 864 рублей. Соответствующий иск был подан в арбитражный суд Московской области.

Финансовые претензии к «Химкам» имеет компания, которая организовывала для команды сборы. Представители этой компании пытались добиться выплат в процессе переговоров, но в итоге дело дошло до суда.

Напомним, что «Химки» в этом сезоне успели уже дважды сменить тренеров. В ближайшее время в клубе сменится и генеральный директор.

Ближайший матч «Химки» проведут 10 сентября – против «Крыльев Советов».