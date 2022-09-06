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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Червиченко: «Не понимаю, что именно в Захаряне заинтересовало в «Челси»

 
06 Сентября 2022 • 16:18 Комментировать (1)

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», дал комментарий об интересе «Челси» к Арсену Захаряну из «Динамо». Клубы вели переговоры по полузащитнику, но успехом они не увенчались. Сообщалось, что камнем преткновения стала проблема с переводом денег в условиях санкций.

«Я смотрю и английский чемпионат, и французский, и другие: не понимаю, что именно в Захаряне заинтересовало «Челси». Разве что перспектива. На сегодняшний день не то что уровень «Челси», а даже французскую лигу не потянет», - высказался Червиченко для «Чемпионата».

Экс-президент «Спартака» отметил, что в перспективе Арсен Захарян может стать игроком уровня топ-клубов. Но сейчас Червиченко не видит 19-летнего хавбека в рядах больших европейских команд.

Андрей Червиченко не исключает какие-то агентские игры в этой истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Андрей Червиченко Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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Volond
06 Сентября 2022 в 16:21
Не понимаю, зачем спрашивают мнение этого ушлёпка?!
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