​Червиченко: «Не понимаю, что именно в Захаряне заинтересовало в «Челси»

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», дал комментарий об интересе «Челси» к Арсену Захаряну из «Динамо». Клубы вели переговоры по полузащитнику, но успехом они не увенчались. Сообщалось, что камнем преткновения стала проблема с переводом денег в условиях санкций.

«Я смотрю и английский чемпионат, и французский, и другие: не понимаю, что именно в Захаряне заинтересовало «Челси». Разве что перспектива. На сегодняшний день не то что уровень «Челси», а даже французскую лигу не потянет», - высказался Червиченко для «Чемпионата».

Экс-президент «Спартака» отметил, что в перспективе Арсен Захарян может стать игроком уровня топ-клубов. Но сейчас Червиченко не видит 19-летнего хавбека в рядах больших европейских команд.

Андрей Червиченко не исключает какие-то агентские игры в этой истории.