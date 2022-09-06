​Экс-президент РПЛ: «У «Зенита» нет конкурентов»

Ашот Хачатурянц, который относительно недавно покинул должность президента Российской премьер-лиги, высказался о «Зените».

«На данный момент я убеждён в том, что у петербуржцев нет ни единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ. Его просто не существует», - высказался Хачатурянц, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

После восьми сыгранных туров «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда Сергея Семака смогла набрать 20 очков.

«Зенит», как известно, становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.

Отметим, что Ашота Хачатурянца в последнее время слухи связывали с руководящей должностью в «Спартаке».