По информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Краснодар» до конца трансферного окна планирует усилиться центральным защитником.

Отмечается, что сейчас ведутся активные переговоры с несколькими кандидатами. В том числе с центральным защитником Фернанном Фаэроном, который сейчас выступает за «Хам-Кам» из Норвегии.

После того, как клуб официально объявит о переходе Баши из португальского «Шавиша», начнётся активизация по другим переговорам.

Напомним, что «Краснодар» в данный момент идёт на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Быки» отстают всего на три очка от лидирующего «Зенита».