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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» хочет купить центрального защитника до закрытия трансферного окна эксклюзив

 
06 Сентября 2022 • 15:46 Комментировать

По информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Краснодар» до конца трансферного окна планирует усилиться центральным защитником.

Отмечается, что сейчас ведутся активные переговоры с несколькими кандидатами. В том числе с центральным защитником Фернанном Фаэроном, который сейчас выступает за «Хам-Кам» из Норвегии.

После того, как клуб официально объявит о переходе Баши из португальского «Шавиша», начнётся активизация по другим переговорам.

Напомним, что «Краснодар» в данный момент идёт на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Быки» отстают всего на три очка от лидирующего «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
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