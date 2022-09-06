​Личка назвал проблему молодых игроков в России

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка высказался о проблеме молодых футболистов в России. По словам тренера, в стране хватает талантливых игроков, но им мешают деньги.

«В России платят очень хорошо, поэтому молодые любят деньги больше, чем футбол. Мне часто грустно от этого. Если ты хочешь зарабатывать много, надо сначала что-то дать. А ты ещё ничего не показал, а уже хочешь много денег», - высказался Личка, слова которого на своих страницах приводит «Чемпионат».

По мнению Лички, проблема начинается с разговоров внутри семей о том, что футболисты много зарабатывают. Рулевой «Оренбурга» отметил, что после получения первых больших денег многие игроки тратят их на элементы роскоши.

«Оренбург» на текущий момент располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда Марцела Лички в восьми прошедших турах смогла раздобыть девять очков.