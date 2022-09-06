​Улучшенное предложение «Спартака» по Фернандесу не повлияло на позицию «Волоса» - агент

«Спартак» продолжает вести борьбу за атакующего хавбека Паоло Фернандеса – испанец в настоящий момент представляет клуб «Волос» из Греции.

Поступала информация о том, что «Спартак» улучшил своё предложение по футболисту в финансовом плане. Впрочем, этот факт не повлиял на позицию «Волоса» - греческий клуб по-прежнему не хочет продавать Фернандеса «красно-белым». Об этом агент игрока Альберт Ботинес рассказал sport24.

Ранее сообщалось, что позиция «Волоса» обусловлена обидой на Гильермо Абаскаля. Рулевой «Спартака» в своё время работал в греческом клубе.

Паоло Фернандесу 24 года. За «Волос» он выступает с прошлого лета.