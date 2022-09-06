​Агент не думает, что Монтес перейдёт в «Динамо»

Защитник Сесар Монтес вряд ли окажется в московском «Динамо». Так считает агент Гелу Родригес, который работает с мексиканским футболистом.

«Переговоры как бы не завершены, но «Динамо» подписало других игроков на место моего клиента, и после этого мы больше не разговаривали», - высказался Родригес, слова которого на своих страницах приводит sport24.

Сесар Монтес выступает за «Монтеррей». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего защитника в 7 миллионов евро.

«Динамо» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Славиши Йокановича отстаёт на четыре зачётных балла.