​Урунова вызвали в сборную Узбекистана, хотя он не играл с июня

Полузащитник Остон Урунов был вызван в ряды сборной Узбекистана на сентябрьский сбор. Об этом информирует пресс-служба «Урала». Недавно 21-летний полузащитник заключил контракт с клубом из Екатеринбурга вскоре после ухода из «Спартака».

Стоит сказать, что в сезоне 2022/2023 Остон Урунов на поле не выходил. В последний раз полузащитник играл в июне – как раз за сборную Узбекистана.

В рамках сентябрьского сбора у сборной Узбекистана запланировано два товарищеских матча – против Камеруна и Коста-Рики. Национальные команды этих стран в ноябре выступят на чемпионате мира в Катаре.