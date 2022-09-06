​В «Барселоне» ответили на вопрос о трансфере Захаряна

Поговаривают, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян интересен не только «Челси», но и испанским грандам в лице «Реала» и «Барселоны». В пресс-службе каталонского клуба дали комментарий по поводу слухов о Захаряне.

«Мы не комментируем слухи на трансферном рынке, только официальную информацию», - комментарий из расположения «сине-гранатовых» приводит Metaratings.

Напомним, что Арсен Захарян не смог перейти в «Челси» из-за проблем с оплатой трансфера в условиях санкций. Об этом активно писали СМИ – как российские, так и британские. Впрочем, 19-летний полузащитник остаётся на радаре топ-клуба из Лондона, и зимой трансферная сага может получить продолжение.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.