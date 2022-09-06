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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​МВД ответило на претензии «Спартака»

 
06 Сентября 2022 • 13:47 Комментировать

МВД сделало заявление в ответ на претензии «Спартака». В клубе ранее отмечали финансовые потери из-за ограничений, согласно которым клуб может принимать на домашних матчах только 15 тысяч зрителей.

В заявлении говорится о том, что организаторам матчей на «Открытие Арене» неоднократно поступали сигналы от МВД о нарушениях требований безопасности. Все эти сигналы игнорировались – нарушения не устранялись.

Нарушения влекли за собой административное воздействие. Отмечается, что именно во избежание административной ответственности «Спартак» ограничивает пропускную способность стадиона 15 тысячами болельщиков.

«Спартак» ближайший матч проведёт 11 сентября на выезде – против «Ростова».

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