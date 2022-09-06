Онопко: «Захарян ещё не перерос уровень РПЛ»

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко отреагировал на несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси». По мнению специалиста, 19-летний игрок не перерос уровень РПЛ.

«Я не считаю, что он перерос уровень РПЛ. Он и «Динамо» заняли третье место, поэтому не считаю, что перерос», - передает слова Онопко «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно «Челси» был готов купить Захаряна за 15 миллионов евро, однако сделка не состоялась.

Сегодня, 6 сентября, в испанских СМИ появилась новость об интересе к Захаряну со стороны мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».