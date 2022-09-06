В «Реале» высказались о трансфере Захаряна

На этой неделе в прессе появилась новость об интересе мадридского «Реала» к полузащитнику московского «Динамо» и сборной России Арсену Захаряну. В пресс-службе «королевского клуба» отреагировали на эту информацию.

«Клуб обычно не разглашает такую информацию. Но нам ничего не известно об интересе «Реала» к Захаряну», - передает слова представителей «сливочных» издание «Спорт-экспресс».

Также сообщалось, что интерес к Захаряну проявляет другой гранд испанского футбола – «Барселона».

В летнее трансферное окно купить 19-летнего россиянина хотел лондонский «Челси», однако сделка не состоялась.