«Спартак» улучшил предложение по трансферу испанского полузащитника

Полузащитник «Волоса» Паоло Фернандес находится в трансферном шорт-листе московского «Спартака». Как информирует Gazzetta.gr, руководство «красно-белых» сделало улучшенное предложение греческому клубу по переходу хавбека.

Как отмечает источник, это предложение стало близким к требованиям греческой стороны.

В новом сезоне чемпионата Греции 24-летний испанский футболист принял участие в трех поединках, отметившись забитым мячом и результативной передачей.

Трудовой договор Фернандеса с «Волосом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.