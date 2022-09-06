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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два клуба претендуют на экс-нападающего «Спартака» Зе Луиша

 
06 Сентября 2022 • 10:32 Комментировать

Бывший форвард московского «Спартака» Зе Луиш попал в сферу интересов двух клубов. 31-летнего свободного агента хотят подписать турецкий «Хатаяспор» и азербайджанский «Карабах», об этом рапортует издание Azerisport.

Напомним, что последним местом работы африканского нападающего был саудовский «Аль-Таавун». В составе этой команды Зе Луиш провел всего пять поединков, в которых не отметился результативными действиями.

Добавим, что «Хатаяспор» сейчас занимает место в зоне вылета турецкой Суперлиги, а «Карабах» располагается на второй строчке в чемпионате Азербайджана.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Зе Луиш Хатаяспор
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