Два клуба претендуют на экс-нападающего «Спартака» Зе Луиша

Бывший форвард московского «Спартака» Зе Луиш попал в сферу интересов двух клубов. 31-летнего свободного агента хотят подписать турецкий «Хатаяспор» и азербайджанский «Карабах», об этом рапортует издание Azerisport.

Напомним, что последним местом работы африканского нападающего был саудовский «Аль-Таавун». В составе этой команды Зе Луиш провел всего пять поединков, в которых не отметился результативными действиями.

Добавим, что «Хатаяспор» сейчас занимает место в зоне вылета турецкой Суперлиги, а «Карабах» располагается на второй строчке в чемпионате Азербайджана.