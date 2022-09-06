Ловрен высказался о завершении карьеры в «Зените»

Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал, готов ли завершить карьеру в стане «сине-бело-голубых».

«Готов ли я закончить карьеру в «Зените»? Я не знаю, посмотрим», - приводит слова 33-летнего футболиста «РБ Спорт».

Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. Срок действующего контракта игрока с клубом рассчитан до завершения сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги защитник поучаствовал в семи матчах, в которых забил один гол и получил одну желтую карточку.

После восьми туров «Зенит» с 20 баллами лидирует в турнирной таблице.