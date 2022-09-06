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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новый владелец «Спартака» принял решение по Абаскалю

 
06 Сентября 2022 • 09:44 Комментировать

В данный момент ничего не угрожает будущему Гильермо Абаскаля на посту наставника московского «Спартака».

Как информирует Metaratings.ru, компания «Лукойл», ставшая новым владельцем клуба, доверяет нынешнему тренерскому штабу. Испанский наставник будет руководить командой минимум до зимы.

Гильермо занял пост главного тренера «красно-белых» по окончании сезона-2021/2022. Под его руководством «народная команда» с 16 очками идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем матче «Спартак» на выезде встретится с «Ростовом». Поединок пройдет в воскресенье, 11 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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