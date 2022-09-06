Центральный матч восьмого тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Зенит» посетил известный российский комик Денис Дорохов. В эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» он поделился эмоциями от матча и рассказал про медиафутбол.

- Ты сегодня болел за какую-то команду или же просто пришел посмотреть футбол?

- Я поставил на ничью. Поэтому сегодняшний результат для меня был плохим.

- Тебя не раз можно было увидеть на матчах баскетбольного ЦСКА. Ты являешься болельщиком «армейцев»?

- Да, я потихоньку втягиваюсь в эту движуху. Так что, скорее, да. А вообще я болельщик футбольного клуба «Десять». Это медиалига.

- Сильно отличается матч «Спартак» - «Зенит» от матчей медиалиги по уровню?

- Ну, нам немного осталось до этого уровня (смеется).

- Чего сегодня, на твой взгляд, не хватило «Спартаку»?

- Я считаю, что «Спартаку», как и всегда, не хватило просто слабого «Зенита». Вот и все. По игре казалось, что «Зениту» эта победа была более необходима.

- Если вернуться к медиалиге, которая сейчас бурно развивается. У этого проекта есть будущее, или это краткосрочная идея?

- Сто процентов у этой идеи есть будущее. Я думаю, что зря профессиональный футбол так отнекивается от нее. Как раз в конкуренции появляется качество. Я так считаю.

- Многие вообще считают, что медиалига станет более популярной, чем РПЛ. Веришь в такое?

- Если профессиональный футбол среагирует на эту ситуацию правильно, то конкуренция поднимет и медийную лигу, и профессиональный футбол. Не нужно реагировать так, как среагировала у нас одна игра на другую «Игру». Конкуренция нужна. (Шоу на ТНТ «Игра» было приостановлено, ввиду того что ведущий КВН Александр Масляков попросил администрацию президента разобраться с этим «телемародерством» - прим.)

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- Я знаю, что ты увлекаешься ММА. Можно ли сказать, что футбольная медиалига – это «родственник» ПОП-ММА?

- Конечно. Только там этот процесс профессионалы не останавливают, а, наоборот, входят в него и вкладываются. От этого растет популярность вида спорта. Речь же идет о популярности вида спорта. Дети начинают больше и больше увлекаться спортом. Дети – это будущее. Медиафутбол заставит играть в футбол многих детей, я уверен. Если профессиональный футбол не начнет убивать медиалигу, то последствия будут только положительные.

- То есть, когда нас вернут ко всем международным турнирам, мы всех победим?

- Я всегда в это верю.

Николай Алексеев