Норманна выгнали из сборной Норвегии из-за решения остаться в России

Хавбек «Ростова» Матиас Норманн, принявший решение продолжить карьеру в Российской премьер-лиге, отстранен от матчей за сборную Норвегии, утверждает VG.no.

У скандинавского футболиста не получилось уехать за границу, и он решил перейти в московское «Динамо» на правах аренды. Наставник национальной команды уже связался с Матиасом и сообщил ему о решении.

В прошлом сезоне 26-летний норвежец выступал на правах аренды в Английской премьер-лиге – он защищал цвета «Норвича». Норманн принял участие в 23 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.