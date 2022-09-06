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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

 
06 Сентября 2022 • 08:17 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне занимающий пост наставника венгерского «Ференцвароша», высказался относительно ухода Леонида Федуна с поста владельца и президента клуба.

«Федун 18 лет руководил клубом, в котором я вырос, добивался успехов. Ему огромное спасибо. Много хорошего сделано, поэтому только теплыми словами могу его вспомнить», - поведал тренер в эфире программы «Футбол России».

Напомним, что новым владельцем «Спартака» стала компания «Лукойл».

«Народная команда» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги после восьми туров. На счету подопечных Гильермо Абаскаля 16 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Леонид Федун
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