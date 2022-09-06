Черчесов отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне занимающий пост наставника венгерского «Ференцвароша», высказался относительно ухода Леонида Федуна с поста владельца и президента клуба.

«Федун 18 лет руководил клубом, в котором я вырос, добивался успехов. Ему огромное спасибо. Много хорошего сделано, поэтому только теплыми словами могу его вспомнить», - поведал тренер в эфире программы «Футбол России».

Напомним, что новым владельцем «Спартака» стала компания «Лукойл».

«Народная команда» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги после восьми туров. На счету подопечных Гильермо Абаскаля 16 набранных очков.